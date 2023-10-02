ما الذي يحدث في حي الجواريش بالرملة؟

اقتحمت شرطة الاحتلال، في وقت متأخر من مساء الأحد، حي الجواريش في مدينة الرملة، وسط إطلاق نار كثيف.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، قتل شابين على خلفية جنائية أحدهما من مدينة الرملة المحتلة.

وفي وقت لاحق، وقع انفجار في مركبة على تقاطع مسمية قرب "كريات ملاخي" أسفر عن مقتل (إسرائيلي) وإصابة آخر، وبعدها وقع إطلاق نار آخر أسفر عن إصابة شخصين أحداهما بجراح حرجة، والأخر متوسطة.

وزعمت شرطة الاحتلال في بيان لها، :"إن محققي الوحدة المركزية أجروا عملية سرية استهدفت عائلة إجرامية من حي الجواريش وتمكنوا في نهاية مطاردة من إيقاف مركبة من نوع (مازدا)، كان بداخلها اثنان من أفراد الأسرة، بعد أن قاما بتفجير سيارة تعود لأحد سكان الجنوب، وتسبّبا في مقتله".

وأضاف البيان أنه "تمّ القبض على أحد المشتبه بهم، بينما أعلن المسؤولون الطبيون في المركز الطبي عن وفاة الآخر".

الجرمق