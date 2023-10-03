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سعر  صرف الدولار في الأردن اليوم

سعر  صرف الدولار في الأردن اليوم
سعر  صرف الدولار في الأردن اليوم

الرسالة نت

يستمر البحث عبر محركات البحث (جوجل)  عن أسعار العملات، ويعتبر الدولار عملة هامة لارتباطه بالاقتصاد العالمي، ومن ضمن خدمتنا الشهرية نقدم لكم عبر الرسالة نت كل ما يخص أسعار العملات في الأردن والأكثر تداولاً، بالإضافة إلى سعر الدينار، وذلك ضمن خدمة شاملة ومستمرة تُقدَّم على مدار اليوم.

 

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أسعار صرف الدولار في الأردن اليوم 3 أكتوبر 2023، شهد سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي اليوم  ثباتاً، مثلما كان سعره قبل أيام قليلة، في الاسواق الرسمية للصرف في الأردن، فقد بلغت أسعار صرف العملات 1 دينار يساوي 1.40دولار أمريكي.

أسعار صرف الدولار في الأردن اليوم 3 أكتوبر 2023

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https://alresalah.ps/p/291798

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