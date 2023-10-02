أسعار الذهب في الأردن اليوم

اسعار الذهب اليوم في الاردن معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الاردن واسعار الذهب اليوم في الاردن بصفة عامة تهم المستثمرين في الاردن نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في الاردن او بباقي الدول العربية.

نعرض لكم هنا من خلال موقع الرسالة نت سعر سلسال الذهب في الأردن اليوم بحسب العيار 22 قيراط و 21 قيراط و 18 قيراط، علماً أن جميع الأسعار المعروضة هي بدون عمولة المصنعية أو الصياغة التي يأخذها تاجر الذهب أو محل الذهب عند بيعك سلسال الذهب في الأردن أما في حال كنت تود بيع سلسال ذهب في الأردن فلا يتم إضافة سعر مصنعية أو صياغة بحيث يتم احتساب سعر الذهب بحسب سعر الذهب الآن في الأردن.

ما هو سعر اونصة الذهب اليوم في الأردن؟

سعر اونصة الذهب اليوم في الأردن هو 1307.02 دينار أردني.

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

يبلغ سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21 : 36.77 دينار أردني.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

اسعار الذهب عيار 24 41.97 دينار $59.19

سعر الذهب عيار 22 38.47 دينار $54.26

اسعار الذهب عيار 21 36.72 دينار $51.80

اسعار الذهب عيار 18 31.48 دينار $44.40

سعر الذهب عيار 14 24.48 دينار $34.53

سعر الذهب عيار 12 20.98 دينار $29.60

اسعار أوقية الذهب 1,305 دينار $1,841

اسعار جنيه الذهب 293.78 دينار $414.36

اسعار كيلو الذهب 41,968 دينار $59,19