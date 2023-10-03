صبحة: الاحتلال يستغل الأعياد لتحقيق قفزات للسيطرة الكاملة على المقدسات

قال الباحث والكاتب السياسي محمد صبحة إن الاحتلال (الإسرائيلي) يستغل الأعياد اليهودية والدينية لتحقيق قفزات للوصول إلى هدفه الكبير بالسيطرة المطلقة على الأرض والمقدسات واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأوضح صبحة أن الاحتلال حطم مجموعة من الحواجز والأرقام القياسية بدعم من حكومة في غاية التطرف، حيث تضاعفت أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى وتضاعفت الأعداد في المرة الواحدة بشكل غير مسبوق.

وأشار إلى أنه تم إخلاء المسجد الاقصى من المصلين لتسهيل الاقتحامات، ولأول مرة يتم إخلاء حواري البلدة القديمة لذات الغرض، والطقوس الدينية بما فيها السجود الملحمي وتقديم القرابين النباتية والصلوات التلمودية جرت دون معارضة كما كان في السابق.

وحذر من فرض مخططات التهويد في المسجد الأقصى كما هو في المسجد الإبراهيمي، وتثبيت التقسيم الزماني والمكاني جهارا نهارا.

وأضاف: "لم يعد خافيا على كل إنسان أن الصهيونية متجهة نحو تطبيق ما تبقى من مراحل لسرقة مقدساتنا".

وشدد على ضرورة الرباط في المسجد الأقصى، مردفًا: "هذه أيام الرباط، التي لا يتقدم على فضلها وأولويتها وأهميتها عمل آخر".

وجددت مجموعات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، استباحتها للمسجد الأقصى المبارك، في رابع أيام عيد "العُرش" اليهودي، بحماية مشددة من قوات الاحتلال (الإسرائيلي).

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في البلدة القديمة، ومنعت الأهالي من الوصول للمسجد الأقصى، كما منعت قوات الاحتلال المتمركزة عند باب العامود دخول المرابطتين خديجة خويص ونفيسة خويص من دخول البلدة القديمة

واعتدت قوات الاحتلال أمس الاثنين، على المرابطين والمرابطات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بالضرب والتنكيل والاعتقال.

ويستمر عدوان عيد "العُرش" حتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث تسعى الجماعات الاستيطانية لتسجيل رقم قياسي جديد في عدد المقتحمين هذا العام.