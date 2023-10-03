هل يحمل فصل الشتاء أمطارًا غزيرة؟ راصد جوي يجيب

قال الراصد الجوي ليث العلامي إن فلسطين ستشهد -بمشيئة الله- موسما ماطرا مُبشرا هذا العام، معتبرا أن زخات المطر التي شهدها أغلب المناطق قبل الخريف، وكذلك الأمطار التي هطلت بالأمس مع بداية الخريف تعد مؤشرا جيدا للموسم القادم.

وأوضح المختص (للرسالة) أن المؤشرات تدلل على موسم ماطر أفضل من المواسم الثلاث الماضية، فلا يوجد تخوفات من احتباس مطري أو انقطاع المطر لفترات.

ويتوقع الراصد أن فلسطين ستشهد حالة جوية خريفية مستقرة الأيام القادمة ومن المبكر الحديث عن منخفض جوي قريب.

وأشار العلامي أن الأمطار التي سقطت هذا العام قبل بدء موسم الخريف كانت نتيجة تأثر الحالة الجوية في فلسطين بإعصار "دانيال" الليبي.