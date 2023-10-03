هل سيتم إعادة صرف القسائم الشرائية الممولة من برنامج الأغذية العالمي؟ التنمية تجيب

إعادة صرف القسائم الشرائية الممولة من برنامج الأغذية العالمي، من القضايا التي تشغل بال المواطنين في قطاع غزة، حيث يفاقم وقف المساعدات التي يقدّمها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عن عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة من الوضع الإنساني المتدهور في القطاع نتيجة الحصار المتواصل منذ 16 عاماً.

وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، قد أوقف المشروع مطلع يونيو/حزيران 2023.





المتحدث باسم وزارة التنمية بغزة عزيزة الكحلوت قال في تصريح خاص للرسالة نت ان العوائل التي توقف عنها صرف القسائم الشرائية الممولة من برنامج الأغذية العالمي، يقدر عددها بـ 200 ألف أسرة، وأنه جار العمل مع الجهات المعنية لاستئناف الصرف لها. وأعربت عن أمنيتها أن يعاد النظر في قرار فصل هذه القسائم.

وكان البرنامج أعلن في مايو المنصرم وقف مساعداته عن 200 ألف فرد في الأراضي الفلسطينية جراء نقص التمويل، وسيعلق البرنامج عمله بشكل كامل مع حلول أغسطس/آب القادم.

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