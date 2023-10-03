الكشف عن موعد إصدار تصاريح شركات المشغل للعمال في غزة.. ستحصل شركات تشغيل العمال على تصريحات للعمل.

تواصل موقع الرسالة مع م. سامي العمصي نقيب العمال في قطاع غزة فصرح لها أن هناك شركتان استوفتا الشروط الكاملة وحصلوا على رخص للعمل في غزة.

وأضاف المتحدث أن التصاريح في غزة مقسم إلى تصاريح احتياجات اقتصادية و تصاريح مشغل

فيبلغ عدد تصاريح المصنفين احتياجات اقتصادية 16.900 وتصاريح المشغل 2700 تصريح

بما يتلق بالمبلغ كانت تصاريح المشغل تصدر بمبلغ 2400 شيقل وأموال أخرى باهظة.

وشدد العمصي أن شركات التشغيل ملزمة بتعويض العامل إذا تعرض لأي إصابة وهي مطالبة أيضًا بمتابعة العامل من لحظة خروجه من غزة إلى أن يتحصل على حقوقه كافة.

طريقة الاستعلام عن تصاريح العمل 2023

اليكم خطوات الاستفسار عن تصاريح العمل :

القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل من هنا.

اختيار خانة فحص التصاريح الجديدة.

كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.

سيصلك رسالة نصية تحمل كلمة المرور اكتبها.

ابحث عن لون التصريح الخاص بك لتعلم دورك في الترشيح للعمل حسب لون التصريح

مدلولات كل لون من ألوان التصاريح

اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة

اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

يوفر موقع الرسالة نت طريقة سهلة ومباشرة من أجل التيسير والفحص عبر الرابط المخصص لوزارة العمل

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