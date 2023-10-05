اعلان عيد اعلان عيد

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام في الرشايدة شرق بيت لحم

الرسالة نت - الضفة المحتلة

هاجم مستوطنون رعاة أغنام، واعتدَوا عليهم بالضرب في قرية الرشايدة شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بمهاجمة مجموعة من المستوطنين، المواطنين عقاب هاشم رشايدة، وسند عودة رشايدة أثناء رعيهما لأغنامهما في أرض قريبة من مستعمرة "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، واعتدت عليهما بالضرب، ما أدى إلى إصابتهما برضوض، قبل أن يجبرا تحت السلاح على مغادرة المكان.

يُذكر أن المستوطنين صعدوا -بحماية قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة- انتهاكاتهم بحق رعاة الأغنام في المنطقة الشرقية وتحديدا قريتي كيسان والرشايدة، بملاحقتهم والاعتداء عليهم ومنعهم من الوصول إلى مكان الرعي، وفرض غرامات مالية كما حدث مع مواطنين من كيسان.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/291983

كلمات مفتاحية

اعتداءات الاستيطان الرعوي

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.