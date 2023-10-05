بالفيديو والصور|| إطلاق نار تجاه مركبة مستوطنة في نابلس

أطلق مسلحون فلسطينيون، مساء اليوم الخميس، النار على مركبة مستوطنين في منطقة حوارة بنابلس.

وقال موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري، إن مركبة مستوطنة تعرضت لإطلاق نار في منطقة حوارة بنابلس، دون إصابات، فيما وصلت قوات الجيش للمكان.

وفي السياق، قالت "القناة 14" العبرية، إن مستوطِنة أصيبت بالهلع بعد إطلاق النار على مركبتها في حوارة، فيما يبحث الجيش عن المنفذ.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة جنوب نابلس في كلا الاتجاهين، عقب عملية إطلاق النار.

وهذه العملية هي الثانية خلال اليوم، عقب عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيدين عبد الرحمن عطا، وحذيفة فارس، على مستوطنين في مستوطنة "افني حيفتس" قرب قرية شوفة جنوب شرقي مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، واشتبكا لاحقًا مع جنود الاحتلال، انتصارًا للقدس ولعذابات الأسرى في السجون.