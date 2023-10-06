كتيبة جنين تنظم مسيرًا عسكريًا في ذكرى إنطلاقة الجهاد

نظمت كتيبة جنين- سرايا القدس مساء اليوم الجمعة مسيراً عسكرياً شارك فيه أكثر من 150 مقاوماً إحياءً لذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي الـ36

وأظهرت الكتيبة أسلحة جديدة ونوعية تظهر لأول مرة خلال المسير العسكري الذي تنظمه كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس.

وأعلنت الكتيبة خلال المسير العسكري عن مفاجآت عسكرية ورسائل هامة، من بينها إدخال سلاح رشاش من نوع "mag" وعدد أخر من الأسلحة إلى الخدمة.

وقال أحد قادة كتيبة جنين خلال المسير:"اليد التي تعتدي علينا وتطلق النار على أمهات الــشـــهداء وتنكل بنا سنقطعها من جذورها"