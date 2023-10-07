النخالة: السلطة تلاحق وتعتقل المقاومين بقرار (إسرائيلي)

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن سلوك أجهزة السلطة بملاحقة واعتقال المقاومين هو استجابة لقرار إسرائيلي وخدمة لمصالح الاحتلال، قائلا :"إن الاحتلال يقتلنا بسلاح أميركي وما يسمى بالأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تعتقلنا بقرار (إسرائيلي)".

وأشار في كلمة له في الذكرى الـ36 لانطلاقة الحركة، الجمعة، الى أن السلطة الفلسطينية التي يشرف على أجهزتها الأمنية أمريكيون هي نموذج لدول عربية مشابهة.

وأضاف: "لسنا ضد التطبيع فقط، ولكننا ضد كل هذا المسار الذي بدأ باتفاقية كامب ديفيد، مرورًا بوادي عربة، واتفاقية أوسلو، وقرارات القمة العربية التي قدمت ما سمي بمبادرة السلام العربية".

وأصيب عدد من المواطنين بينهم واحدة برصاص أجهزة السلطة التي اقتحمت مخيم نور شمس من أجل إفشال مهرجان وطني لتكريم الشهداء واحتفالا بانطلاقة حركة الجهاد الاسلامي.