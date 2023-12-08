القسام: أفشلنا محاولة قوة خاصة الوصول لأحد الجنود الأسرى

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن مقتل الجندي الإسرائيلي الأسير " ساعر باروخ"، خلال محاولة قوة خاصة تحريره.

وأوضحت الكتائب في بلاغ عسكري، "فجر اليوم أفشل مجاهدو كتائب القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى، حيث تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير "ساعر باروخ" 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032 والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة".