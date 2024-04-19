اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، الخميس، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة في عدة محاور.

وجاء في التفاصيل، أن قوات معززة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان إحداهما "D9" اقتحمت طولكرم من محورها الغربي، وتوجهت باتجاه مخيم نور شمس مرورا بميدان المحاكم (العليمي) وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس ودوار اكتابا وإسكان الموظفين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم وصباح الجمعة، حملات اعتقال واسعة في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية، وفرضت طوقًا وحصارًا مشددا على مخيم نور شمس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نشرت آلياتها على كافة محاور مخيم نور الشمس المؤدية إليه، وأغلقت الشارع الرئيس المحاذي لمداخله وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

وفرضت قوات الاحتلال منع التجوال على المخيم، ومنعت المواطنين من العودة إلى منازلهم كما منعت المركبات من الدخول أو الخروج منه.

كما جرفت ‫قوات الاحتلال عدة مقاطع من شوارع المدينة أثناء توجهها إلى المخيم، وتحديدا دوار اليونس في الحي الشمالي، وشارع السكة، وميدان الشهيد سيف أبو لبدة وشارع نابلس المحاذي لمدخله الغربي، إضافة إلى تدمير ممتلكات المواطنين من منشآت وأسوار في المكان.

واندلعت مواجهات خلال محاصرة قوات الاحتلال للمخيم، ما أدى الى إصابة شاب بجروح وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وفي الخليل تمكن الشباب الثائر من استهداف البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب شمال المدينة بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشاب نادي خليل الرجوب بعد مداهمة منزله والعبث وتخريب محتويات منزل عائلته بمدينة دورا، بالتزامن مع اقتحام عدد من المنازل بمناطق متفرقة في المدينة قبل انسحابها.

وامتدت المواجهات إلى بلدة المغير شمال شرق رام الله، بعد اقتحام قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل ضوئية في أجواء البلدة وداهمت عدداً من منازل المواطنين التي عاثت فيها خراباً.

وعرف من المنازل التي تعرضت للاقتحام والتخريب، منزل المواطن ناجح نصر ورائد النعسان وعارف أبو عليا وسمير أبو عليا ومنزل حسين صقر أبو عليا.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية سالم شرق نابلس، بالتزامن مع اقتحام بلدة دوما جنوب شرق المحافظة، وتنفيذ حملة اعتقالات وتحقيق ميداني مع الشبان.

وتركزت عمليات الاقتحام لمنازل عائلة دوابشة، التي اعتقل الاحتلال عددا من أفرادها بينهم الشاب كارم محمود دوابشة وبرهان داوود دوابشة، بينما اعتقل الشاب أحمد الدردوك من منزله في حي رأس العين بنابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين قيس وحمود العجوز والشاب محمد جابر، شقيق المطارد سعيد جابر من مخيم نور شمس شرق طولكرم.

كما اعتقلت الشاب أسيد طه من ضاحية شويكة بطولكرم بعد أن هاجمه كلب بوليسي لجيش الاحتلال خلال اعتقاله.

وقالت مصادر محلية إن الحاج أبو أيمن الغريفي من مخيم نور شمس توفي إثر وعكة صحية ألمت به، وعدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليه ونقله إلى المستشفى في ظل استمرار حصار المخيم ومنع طواقم الإسعاف من الدخول إليه.

كما ذكر الهلال الأحمر في طولكرم أن طواقمه نقلت إصابتين من مخيم نور شمس جراء اعتداء بالضرب من قبل جنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان لطفي ليمون من بلدة عتيل وأسيد طه من ضاحية شويكة وعلاء الطموني من عزبة الجراد بعد اقتحام منازلهم، بينما تعمد جنود الاحتلال تخريب وتدمير محتوياتها.