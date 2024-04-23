يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 200على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى34151 شهيدًا، و77084 مصابًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي أحدث التطورات، استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، في اليوم الـ200 من العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد عدد من المواطنين في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

كما تواصل القصف المدفعي العنيف من مدفعية ودبابات جيش الاحتلال الاسرائيلي على احياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة ما أدى إلى سقوط 3 شهداء على الأقل ونحو 10 جرحى وصلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق جنوب غرب مدينة غزة بالقذائف وسط سماع دوي انفجارات ضخمة وإطلاق نار.

كما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية منطقة محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومنطقة جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة ووقوع إصابات في صفوف المواطنين نقلوا جراءها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإطلاق نار بشكل مكثف من آليات عسكرية إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفجر اليوم الثلاثاء

استهدفت الزوارق الحربية "الاسرائيلية"، فجر اليوم الثلاثاء، شواطئ الزوايدة، ودير البلح، والنصيرات، بينما شهدت مناطق شمال القطاع سلسلة غارات "عنيفة"، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، وتدمير منازل وممتلكات.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما أغارت الطائرات الحربية على شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة.

وشهدت مناطق شمال غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع، سلسلة غارات عنيفة من طائرات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، مساء الإثنين، عدة مناطق في قطاع غزة، حيث أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال توغلت في بلدة بيت حانون شمال القطاع، من عدة محاور وسط إطلاق نار، فيما قصفت مدفعيتها محيط مراكز الإيواء في شارع زمو بالبلدة.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال استهدفت شارع الشيماء في بيت لاهيا شمال غزة، فيما أطلقت الآليات العسكرية والطائرات المُسيرة النار صوب المغراقة والزهراء وسط القطاع.

وكان جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة أعلن في بيان، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية اكتشفت السبت في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس جنوب القطاع، الذي انسحب منه الجيش الإسرائيلي بعد انتهاكات واسعة.