نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الأربعاء، ادعاءات "صحيفة لبنانية" أن الحركة تقدمت بطلب إلى سوريا أو أي دولة أخرى لاستضافة مكتبها السياسي على أراضيها.

وقالت الحركة في بيان على لسان المتحدث باسمها جهاد طه عبر منصة "تلغرام": "مع تقديرنا لكل الدول العربية، التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي ما نشرته جريدة اللواء اللبنانية يوم أمس الثلاثاء، حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا".

والثلاثاء، زعمت جريدة "اللواء" اللبنانية، نقلا عن مصدر وصفته بـ “المطلع" دون تسميته، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد رفض انتقال قيادة حماس إلى سوريا.

وشدد طه على أن حماس "لم تطلب ذلك من الشقيقة سوريا ولا من غيرها".

وتستضيف قطر المكتب السياسي لحماس منذ عام 2012، وبعد اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول أدت قطر دورًا محوريًا في وساطة أفضت إلى اتفاق هدنة وتبادل للأسرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

وأمس الثلاثاء، شدد متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا مبرر لإنهاء وجود مكتب حركة حماس بالدوحة، لافتًا إلى أن قادة الحركة يمكنهم المغادرة والدخول لقطر في أي وقت بشكل طبيعي.