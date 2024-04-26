45 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة، اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل والتضييقات التي فرضتها قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 45 ألف مصلٍ تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة فيه.

قامت قوات الاحتلال بتشديد الإجراءات على المصلين، بفرض قيود على الأهالي الوافدين إلى المسجد الأقصى وفحص هوياتهم.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من الشبان قرب باب الأسباط، ومنعتهم من الدخول إلى المسجد، بالتزامن مع صلاة الجمعة. كما اعتدت بالضرب على الصحفي أحمد جلاجل خلال توثيقه عمليات الاعتداء والتنكيل بالشبان.

وتحرم سلطات الاحتلال الآلاف من المواطنين من محافظات الضفة الغربية المختلفة من الوصول إلى القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور الحواجز العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.