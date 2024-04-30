ثم ألقوه من فوق عمارة.. استشهاد عامل بعد اعتقاله والاعتداء عليه في الظاهرية جنوب الخليل

استشهد عامل، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء عليه، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد العامل حسن ربحي منسية، بعد مطاردته من قبل جنود الاحتلال خلال توجهه إلى عمله، ثم اعتقاله، والاعتداء عليه.

وحسب والد الشهيد، اعترضت قوات الاحتلال مركبة كان تقل نجله حسن مع مجموعة شبان، في حي بطن الأقرع ببلدة الظاهرية، وطاردته داخل احدى البنايات، واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال ألقوا نجله من فوق عمارة في الظاهرية، ما أدى لإصابته بجراح حرجة قبل أن يعلن عن استشهاده.

وبين أن جنود الاحتلال اعترضوا مركبة كان يستقلها نجله مع صديقه قبل أن يطاردوه ويلوذ هو إلى عمارة سكنية ليحتمي فيها، ووصل الجنود إلى مكانه وألقوا به من فوق العمارة.

ونقل الشاب منسية إلى مستشفى الخليل الحكومي قبل أن يعلن عن استشهاده.