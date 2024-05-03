الديمقراطية لـ(الرسالة نت): وحدة الميدان بين قوى المقاومة أفشلت العدو في تحقيق أهدافه

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إنّ وحدة الميدان بين قوى المقاومة، أفشلت العدو في تحقيق أهدافه، مضيفا: "استبسال شعبنا وصموده في الحرب، ووحدة المقاومة بالميدان، شكّلت حاجز أمام الاحتلال في تحقيق الأهداف".

وأكدّ أبو ظريفة لـ(الرسالة نت)، أن شعبنا يسجل رسالة فخر واعتزاز في إفشاله للعدو في تحقيق أهدافه، وتمسك مقاومته بحقوقه العادلة باعتبارها حقوق لا يمكن المساومة عليها.

وذكر أنّ هذا الصمود في الموقف السياسي، شكل عامل ضغط على الاحتلال؛ ليرضخ لمطالب المقاومة وتحقيق الانجار الاستراتيجي".

وشددّ على ضرورة استثمار هذه المعركة، في بناء استراتيجية وطنية تقوم على مبدأ المواجهة الشاملة، وتعيد الاعتبار لترتيب البيت الفلسطيني، وإنشاء مرجعية وطنية تحقق أهداف شعبنا في اجراء انتخابات شاملة ضمن إعادة ترتيب نظامه السياسي.

وأوضح أن هذه المعركة تستوجب استكمال المواجهة في الساحة الدولية؛ للوصول إلى مؤتمر دولي يحقق تطلعاته في إقامة دولته الفلسطينية، وعدم القبول بواشنطن كراعي لعملية السلام، بعدما شنّت عدوانها على قطاع غزة، بوصفها شريك رئيسي للاحتلال في حرب الإبادة.