الأونروا: أطفال غزة يعانون مستويات توتر مدمرة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم السبت، من الأضرار النفسية التي يتعرض لها أطفال غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر، بما في ذلك "مستويات مدمرة" من التوتر.

وقالت الوكالة الأممية، في بيان على حسابها عبر منصة إكس، إن "الأطفال في غزة يعانون مستويات مدمرة من التوتر".

وأضاف البيان أنّ "فريق الأونروا يعمل مع الأطفال والمراهقين للتخفيف من تأثير أهوال الحرب".

وتابع "مستشارونا يقدمون لأطفال غزة الأمل والراحة، وعلينا أن نحمي حاضرهم ومستقبلهم".

وجددت الأونروا تأكيد ضرورة "الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء ودمار هائل بالبنية التحتية والمؤسسات.