الجزيرة تدين قرار الاحتلال إغلاق مكاتبها

وصفت شبكة الجزيرة الإعلامية، الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكاتبها بالأراضي المحتلة بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.

وأوضحت الشبكة، في بيان، "من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة"، مستنكرة "الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".

وأضاف البيان أن الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية، متابعة "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.

وجددت النفي القاطع لادعاءات الاحتلال الواهية بشأن خرقها الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، مؤكدة التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني.

ودعا البيان، المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات الاحتلال المتكررة على الصحافة والصحفيين.

وصوتت حكومة الاحتلال بالإجماع، الأحد، على قرار بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بإغلاق مكاتب شبكة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أغلقت شرطة الاحتلال مكتب القناة في القدس المحتلة.