معروف: الاحتلال يصعّد من عدوانه متجاهلًا كل المطالبات الدولية

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، يوم الجمعة، إنّ الجيش يصعّد من عدوانه في مختلف محافظات قطاع غزة ضاربًا بعرض الحائط كل المطالبات الدولية بوقف العدوان.

وأضاف معروف، في تصريحٍ صحفي، "تشهد جميع محافظات قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تصعيدا واضحا للعدوان من قبل جيش الاحتلال، أبرزها في رفح مع استمرار توغل آليات جيش الاحتلال شرق المحافظة، مرورًا بخانيونس التي توغلت قوات الاحتلال في مناطقها الشرقية، وكذلك الوسطى في مناطق شمال النصيرات والمغرافة، وصولا لحي الزيتون بمدينة غزة الذي يشهد توغلا عسكريا منذ يومين، وأيضا الأطراف الشمالية لمدينتي بيت لاهيا وبيت حانون".

وذكر معروف أنّ هذا التصعيد للعدوان يأتي في وقت تتسرب فيه الأنباء عن إقرار قيادة الاحتلال توسيع العمليات العدوانية في رفح، وبالتزامن مع تحذيرات صدرت ولازالت من كافة دول العالم، من خطورة الإقدام على أي عدوان في رفح وتداعيات ذلك على الواقع الإنساني الكارثي بالقطاع.

وأضاف "لم يأبه الاحتلال بكل هذه الأصوات وضرب بعرض الحائط كافة هذه التحذيرات، وقام بتوسيع عدوانه ليطال جميع محافظات قطاع غزة".

وأشار معروف إلى استمرار إغلاق جيش الاحتلال لمعبري كرم آبو سالم و رفح ويمنع إدخال المساعدات الغذائية والإغاثية.

وحذّر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي من مغبة تواصل جرائم الاحتلال وتصعيده الخطير بالتوغلات في المناطق المختلفة، وزيادة وتيرة القصف للمنازل المأهولة وإلحاق الدمار بالمنشآت الخدماتية والمرافق العامة.

وطالب بتدخل عاجل وتبني مجلس الأمن لقرار يوقف العدوان ويضمن إدخال المساعدات والاحتياجات اللازمة للمواطنين، وللقطاعات الخدماتية المختلفة وفي مقدمتها وزارة الصحة والبلديات والدفاع المدني.