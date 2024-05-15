قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، إن زمن لي ذراع المقاومة قد مضى، وأن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تخسر قوتها على النحو الذي يروج له الاحتلال.

وأوضح المحلل العسكري، أن كتائب القسام لم تستعد قوتها التي خسرتها خلال الفترة الماضية كما يتحدث الجيش الإسرائيلي وإنما أعادت تنظيمها لأنها لم تخسرها.

ورجح الدويري خلال تحليل للمشهد العسكري في غزة أن جيش الاحتلال سيجبر على إعادة الانتشار والتموضع خلال الأيام المقبلة استجابة للخطط الدفاعية التي تطبقها المقاومة بما يحفظ لها كل طلقة وكل مقاتل.

وأضاف، "إننا إزاء معركة ضارية، ولا يوجد من يمكنه لي ذراع المقاومة رغم التدمير والتهجير الذي لحق بالمدنيين والممتلكات".

وقال، إن ما يجري حاليًا هو رسالة للولايات المتحدة وللجميع بأن "زمن لي الذراع قد مضى وأننا على أول طريق التحرير".

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لليوم الـ 221 على التوالي، دكّ جنود الاحتلال "الإسرائيلي" واصطيادهم وقنصهم، وتدمير آلياتهم، وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح.

أعلنت المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، عن سلسلة من العمليات قتلت خلالها جنودا إسرائيليين ودمرت آليات في جباليا وشرق رفح بشمال وجنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان: "استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وفور إخلاء الجنود لأسفل المنزل تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" ووقعوا بين قتيل وجريح".

وأضافت: "بعد وقت قصير تقدم عدد من مجاهدينا صوب المنزل وقاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في مدخل المنزل وأوقعوا الجنود هناك بين قتيل وجريح، وفور تقدم قوة صهيوينة مدرعة لإنقاذ المصابين وانتشال القتلى استهدف مجاهدونا دبابة مركفاه بقذيفة "الياسين 105" وفجروا دبابة مركفاه ثانية بعبوة شواظ"، بحسب البيان.

وأضافت القسام أن مقاتليها أجهزوا بعدها على 7 جنود إسرائيليين كانوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.

وفي وقت سابق، ذكرت القسام أن مجاهديها قنصوا جنديا إسرائيليًا في محور التقدم شرق جباليا شمالي القطاع وحققوا إصابة مباشرة.

وعن معارك المقاومة شرق رفح، ذكرت القسام أن مجاهديها تمكنوا من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة هندسة إسرائيلية حاولت الدخول لعين النفق ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس شرق المدينة.

وأضافت أن مقاتليها فجروا منزل تم تفخيخه مسبقًا في قوة إسرائيلية خاصة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح في شارع "جورج" شرق رفح جنوب قطاع غزة.

ووفق كتائب القسام، استهدف المجاهدون دبابة "مركفاه" بقذيفة "الياسين 105" خلف مسجد التابعين شرق مدينة رفح.

في السياق ذكرت مصادر محلية إن مروحيات إسرائيلية هبطت في رفح لنقل القتلى والجرحى، وسط إطلاق مكثف للقنابل الدخانية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية إن مروحية هبطت في مستشفى بلينسون نقلت قتيلًا وعدد من المصابين بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، أنّ مجاهديها تمكّنوا من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقًا في قوة صهيونية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع "جورج" شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري، ظهر اليوم، أنها تمكنت من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة هندسة صهيونية حاولت الدخول لعين النفق وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكما تمكّن مجاهدو القسّام من استهداف ناقلة جند ودبابة لجيش الاحتلال بعبوتي "شواظ" بمنطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، إنها دمّرت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط"، مؤكدةً هبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدفتْ القسام دبابةً صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وذكرت في بلاغ عسكري منفصل، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وفي جباليا شمال قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابتين من نوع ميركفاه بقذيفتي "الياسين 105" في شارع أبو العيش بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت القسّام في بلاغ عسكري منفصل، أنها تمكّنت من استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة أبو زيتون بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدف مقاومو القسام جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت في بلاغ عسكري منفصل أن مجاهديها استهدفوا ناقلة جند ودبابة ميركفاه صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو، تظهرجزءًا من المعارك الضارية التي يخوضها المجاهدين في مناطق شمال قطاع غزة.

وفي إطار استمرار عمليات المقاومة، أعلنت كتائب القسام عن عملية مركبة نهاية شارع مدارس مخيم جباليا شمال قطاع غزة. حيث استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، مما أسفر عن وقوعهم بين قتيل وجريح.

وعلى الفور بعد إخلاء الجنود لأسفل المنزل، تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" ما أدى لوقوع المزيد من القتلى والجرحى

وبعد وقت قصير تقدم عدد من مجاهدي القسام صوب المنزل وقاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في مدخل المنزل وأسقطوا الجنود بين قتيل وجريح

وفي استمرار للعمليات الدقيقة، تقدمت قوة صهيونية مدرعة لإنقاذ المصابين وانتشال القتلى، استهدف مجاهدو القسام دبابة مركفاه بقذيفة "الياسين 105" وفجروا دبابة مركفاه ثانية بعبوة شواظ مؤكدةً بذلك تحقيق نجاحات جديدة في مواجهة العدوان الصهيوني على أرضنا المقدسة.