(بالصور) بعد عملية عسكرية استمرت أسبوع .. الاحتلال ينسحب من حي الزيتون

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء من حي الزيتون، جنوب مدينة غزة بعد عملية عسكرية استمرت 6 أيامٍ، تلقى خلالها ضربات المقاومة التي كبّدته خسائر فادحة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال انسحبت من حي الزيتون وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل المواطنين، مخلفًا دمار هائل خلفته بالمكان وعددًا من الشهداء والجرحى.

وقال محمود بصل، متحدث الدفاع المدني: "بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من حي الزيتون، قامت طواقمنا بعملية انتشال جثامين 10 فلسطينيين من حي الزيتون ومن عيادة الصبرة الطبية"، حتى الساعة الـ07:50 (ت.غ).



وأضاف: "طواقمنا تعمل في الحي للبحث عن ضحايا قتلهم الجيش الإسرائيلي أثناء توغله".



وأفاد شهود عيان بأن انسحاب الجيش من الحي والمناطق المجاورة (حي الصبرة وتل الهوا) "كشف عن دمار واسع في منازل المواطنين والأراضي الزراعية بعد توغل دام نحو أسبوع".



وقالوا إنهم شاهدوا في شوارع حي الزيتون "سيارات مدمرة وعمارات ومربعات سكنية بالكامل تم نسفها، بالإضافة إلى آثار للذخيرة من الأسلحة الإسرائيلية".