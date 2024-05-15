حماس: تصعيد الاحتلال يعكس تخبط جيشه جراء ضربات المقاومة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأربعاء، إن تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين العزل في الشوارع والمنازل والأحياء السكنية في قطاع غزة، خاصة محافظتي غزة والشمال، سلوك انتقامي يعكس مدى التخبط الذي يعيشه بعد ثبات المواطنين وصمودهم، وضربات المقاومة الموجعة له.

وشددت حماس، في تصريح صحفي، على أن "على المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ خطوات عاجلة للجم حكومة الاحتلال وإلزامها بوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وحملت حماس الإدارة الأمريكية مسؤولية تصعيد الاحتلال مطالبة بعودتها عن سياساتها الإجرامية ودعمها اللامحدود لحرب الإبادة المتواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر ضد المدنيين.

ودعت حماس الجماهير وأحرار العالم لتصعيد الحراك الشعبي الداعم لغزة، وتفعيل أدوات الضغط كافة على الحكومات والهيئات والمؤسسات الداعمة للاحتلال، وإلزامها بالعمل على وقف المجزرة المتواصلة.