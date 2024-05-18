حماس: جرائم الاحتلال المستمرة لن تفلح في كسر إرادتنا وصمود شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت، أنّ جرائم الاحتلال الهمجية "لن تفلِح في كسر إرادة مقاومتنا الباسلة، أو تثني شعبنا الأبي عن خياره بالصمود على أرضه، وإصراره على إسقاط مشاريعه الرامية لتهجيره وتصفيه قضيته".

وأشارت حماس، في تصريحٍ صحفي، إلى استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي على مخيم جباليا لليوم السابع على التوالي، والذي يشهد تكثيفًا للغارات الوحشية، وتدميراً لمربعات سكنية كاملة على رؤوس أهلها، واستهدافا للمدارس ومراكز الإيواء، ما أدى لارتقاء العشرات وإصابة المئات من المواطنين، مع حصارٍ للعائلات في مناطق من المخيم، دون القدرة على معرفة مصيرها أو إغاثتها.

وأمام هذه الجرائم المستمرة؛ طالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة "باتخاذ إجراءات عاجلة وفعَّالة، والضغط بقوة لوقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين، الذين يتعرّضون لأبشع المجازر والانتهاكات، بفعل آلة القتل الصهيونية المُمولّة من إدارة الرئيس بايدن، الشريكة في هذه الجرائم".