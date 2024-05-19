جنوب أفريقيا تؤكد مضيها قدمًا في الدعوى ضد الاحتلال

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، إن المجازر التي ترتكبها "إسرائيل" حقيقة ماثلة أمام العالم بأسره.



وأكدت باندور، أنّ بلادها ستمضي قدما في قضيتها المرفوعة ضد كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.



وأضافت "نريد تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على إسرائيل بشأن سلوكها ضد الفلسطينيين".



وأشارت إلى أن ما يحدث في فلسطين فصل عنصري، مؤكدةً أنّ جنوب أفريقيا تسعى لتفعيل لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفصل العنصري للتحقيق في سلوك "إسرائيل".

من جهته، أكد وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، أنّ قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد كيان الاحتلال في محكمة العدل الدولية ساعدت في التأثير على الرأي العام وزيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.



وطالب وفد جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية الخميس، باتخاذ خطوات فورية لوقف الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، قائلا في مرافعته، إنه "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس".



وأكد الوفد في مرافعته أمام المحكمة أنه يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع وعلى المحكمة أن تتصرف الآن، داعيا إلى ضرورة إيصال المساعدات وإنقاذ حياة الناس في غزة.