حرب الإبادة تدخل يومها الـ 232.. وهذه أبرز التطورات في قطاع غزّة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 232 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وقالت مصادر محلية إن 4 شهداء على الأقل ارتقوا، وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة جودة في برج النوري شمالي مخيم النصيرات.

وارتقى 8 شهداء، معظمهم من النساء والأطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزل لعائلة النادي بحي الدرجة شرق مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في استهداف الاحتلال شقة سكنية مقابل مدرسة التابعين في شارع النفق الجديد شمال غزة.

ووفق المصادر، ما زال عشرات الشهداء في الطرقات في مخيم جباليا، ولا تستطيع الطواقم الطبية أو الدفاع المدني انتشالهم حتى اللحظة.

وذكرت المصادر أن قصفًا مدفعيًا كثيفًا استهدف شمال قطاع غزة، وحي الزيتون بمدينة غزة، والمناطق الحدودية الشرقية ما بين دير البلح وخانيونس، إلى جانب تواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي شرق مدينة رفح.

وأطلقت مدفعية الاحتلال نيران رشاشاتها والقذائف من محور نيتساريم تجاه حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة، في خطوة لاقت ترحيبًا من الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، والعديد من الدول العربية والأوروبية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 35857 شهيد، و80293 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية.