شاهد| القسام يبث مشاهد تصدي وسائط الدفاع الجوي لمروحيات الاحتلال بغزة

تُواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لليوم الـ 237 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وعرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من تصدي وسائط الدفاع الجوي للطيران المروحي الإسرائيلي في محور التقدم شمال قطاع غزة.

وأشارت كتائب القسام في مقدمة المقطع المصور إلى أنه يظهر "مشاهد من تصدي وسائط الدفاع الجوي للطيران المروحي الصهيوني ودك تحشدات العدو بقذائف الهاون بالاشتراك مع سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)".

وفي الفيديو تظهر مروحية إسرائيلية تحلق في سماء غزة، بينما يقوم أحد عناصر كتائب القسام بتجهيز سلاحه قبل أن يطلق منه صاروخًا تجاه المروحية، وسط تكبيرات من قبل المقاومين الفلسطينيين، فيما أكمل مقاوم آخر إطلاق النار تجاه المروحية بسلاح رشاش.

وفي الفيديو، يظهر أحد عناصر القسام وهو يقوم بتجهيز قذائف الهاون، مشيرًا إلى استهداف "تحشدات العدو الصهيوني شمال شرق معسكر جباليا بقذائف الهاون".