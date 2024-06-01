لجان المقاومة: قتل الاحتلال 36 معتقلًا من غزة تحت التعذيب يكشف حقيقته النازية

أكد المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، يوم السبت، أنّ اعتراف جيش الاحتلال بقتل 36 معتقلًا من غزة في معسكرات الاحتلال يكشف الحقيقة النازية لهذا الجيش المجرم والأكاذيب التي يسوقها للإعلام الغربي والعالمي.

وقالت لجان المقاومة، في تصريحٍ صحفي، إنّ "اعتراف الجيش الصهيوني بقتل 36 معتقلاً تم خطفهم في المعتقلات العسكرية الصهيونية يكشف الحقيقة النازية لهذا الجيش المجرم الذي يمارس أبشع أنواع وصنوف التعذيب والسادية بحق المعتقلين من أبناء قطاع غزة وهي تكشف الأكاذيب التي ما زال يسوقها للإعلام الغربي والعالمي".

وأشارت إلى أنّ استشهاد 36 معتقلًا تحت التعذيب "جاء نتيجة للصمت العالمي والمؤسسات الدولية التي تعطي الضوء الاخضر لهذا الجيش النازي للإستمرار في نهجه الإجرامي والإبادة الجماعية دون رادع".

وأكدت أنّ "جرائم الجيش الصهيوني النازي التي فاقت كل تصور، يدفعنا جميعًا للتمسك بالمقاومة كخيار وحيد مقدس لتحرير فلسطين ولتخليص البشرية والعالم من هؤلاء الأشرار المجرمين".