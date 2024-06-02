صنفت لجنة طوارئ البلديات في قطاع غزة، يوم الأحد، مدينتي جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين، نظرًا للدمار الهائل الذي حل بهما نتجية العدوان الإسرائيلي، والعمليات العسكرية الهمجية التي جرت فيهما مؤخرا.



وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، إنّ الاحتلال دمّر 50 ألف وحدة سكنية وجرف شبكات الصرف والطرقات بمعظم بلديات شمال غزة، مشيرة إلى تدمير 35 بئرا للمياه ومدارس ومرافق لـ"لأونروا".

وحذّرت اللّجنة من مجاعة وشيكة باتت تهدد شمال غزة.



في السياق ذاته، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الأحد، أن فرقه انتشلت 70 جثمانًا في جباليا ومخيمها، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من جثامين الشهداء لا يزال تحت الأنقاض، وسط محاولات للوصول إليها لتحديد هويتها، رغم الصعوبات وشح الإمكانيات.



وقالت مصادر طبية في مستشفى "كمال عدوان"، إن حصيلة من جرى انتشالهم حتى الآن بلغت أكثر من 120 شهيد من الشوارع والبنايات المدمرة في جباليا.



وانسحب جيش الاحتلال الجمعة، من شمال قطاع غزة بعد عدوان بري همجي استمر 20 يومًا، مخلفًا دمارًا واسعًا غير مسبوق خاصة في مخيم جباليا شمل كل مناحي الحياة فيها، في محاولة منه لتحويل المخيم إلى منطقة منكوبة غير صالحة للسكن.