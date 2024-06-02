الأونروا: غزة تحولت إلى أنقاض والفلسطينيون يكافحون للبقاء

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم السبت، إن قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية منذ 8 أشهر تحول إلى أنقاض، وإن الأسر الفلسطينية تكافح للبقاء على قيد الحياة في ظروف "غير إنسانية".

وأشارت الوكالة، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، إلى أن "غزة تحولت إلى أنقاض، ويتعين على الأسر الفلسطينية أن تعيش في ظروف غير إنسانية مع ندرة المياه والغذاء والإمدادات".

وذكرت الوكالة الأممية أنها "تواصل تقديم الدقيق لسكان غزة حتى في أحلك الظروف التي لا يمكن تصورها".

كما طالبت بـ"إنهاء الحصار المفروض على غزة فورا".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.