حرب الإبادة في يومها الـ 246.. شهداء بمجازر الاحتلال المتواصلة بغزة

يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في غزة، لليوم الـ246 على التوالي، إذ شن غارات جوية وقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95 % من سكان القطاع.

ملخص لأبرز تفاصيل الحرب على غزة خلال الـ 12 ساعة الأخيرة

5 شهداء و6 جرحى في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة مهنا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف منزلاً يعود لعائلة شاهين بمخيم البريج وسط القطاع

استشهاد المواطن "ريان ريان" متأثراً بإصابته في "مجزرة المدرسة" بمخيم النصيرات وسط القطاع

انتشال جثامين عدد من الشهداء دفنها الاحتلال تحت السواتر الترابية التي أقامها في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

آليات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم تُطلق نيرانها بكثافة صوب المناطق الجنوبية لمدينة غزة " تل الهوا وحي الزيتون"

وزارة الصحة: توقف المولدات يعني موت المرضى والمصابين ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية بتوفير مولدات كهرباء لمستشفيات القطاع

كتائب القسام: استهدفنا مروحية من نوع أباتشي بصاروخ سام 7 شرق مدينة رفح جنوبي القطاع