غانتس وآيزنكوت وتروبير يستقيلون من مجلس الحرب

أعلن عضو مجلس الحرب في الكيان الإسرائيلي زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، مساء الأحد، عن استقالته من المجلس، وأعقبه في نفس الخطوة عضوا حزبه غادي آيزنكوت وحيلي تروبير.

وذكر غانتس، خلال مؤتمر صحفي، أنه قرر الانسحاب من الحكومة "لأنّ نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي"، مشيرًا إلى أنّ "نتنياهو يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية".

ووصف غانتس الوضع في "إسرائيل" وفي مركز اتخاذ القرار بأنّه "سيء".

وأعرب عضو مجلس الحرب عن تأييده للصفقة التي عرضها الرئيس الأمريكي بايدن، والذي طلب من نتنياهو أن تكون لديه الجرأة لإنجاحها.

وأضاف "لا بد من بذل كل شيء من أجل الصفقة المعروضة لاستعادة المحتجزين".

وتوجه غانتس إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين قائلًا "أخفقنا في الامتحان ولم نتمكن من إعادة أبنائكم".

ودعا غانتس قادة الأحزاب إلى الوقوف بجانبه من أجل إجراء انتخابات لتشكيل "حكومة وحدة وطنية صهيونية".

كما دعا نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.

وطالب غانتس وزير الجيش يوآف غالانت أن يكون شجاعًا ويفعل ما هو صحيح.

أما آيزنكوت فقال في رسالة استقالته إن مجلس الحرب الذي يرأسه نتنياهو لم يتخذ قرارات حاسمة مطلوبة لتحقيق أهداف الحرب.



وذكر أن "تجنب اتخاذ قرارات حاسمة يضر بالوضع الاستراتيجي والأمن القومي لإسرائيل".



ولفت إلى أن"القرارات التي اتُخذت مؤخرًا ليست بالضرورة بدافع مصلحة البلاد".