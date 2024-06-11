"بريكس" تدين الهجمات (الإسرائيلية) على الفلسطينيين

أدان وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وأعلنوا دعمهم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن اجتماعهم في مدينة نيجني نوفغورود بروسيا، مساء الاثنين، نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية.

وأوضح البيان أن الصراعات المستمرة في مختلف أنحاء العالم تبعث على القلق.

وأكد ضرورة الالتزام بالحل السلمي للنزاعات من خلال الدبلوماسية والحوار والتشاور والتنسيق والتعاون، ودعم كافة الجهود التي تساعد على الحل السلمي للأزمات.

وشدد البيان على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في الصراعات وتقديم المساعدات الإنسانية على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.

وأعرب عن القلق العميق إزاء تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في غزة، والذي تسبب في سقوط شهداء وجرحى وتدمير البنية التحتية المدنية.

وفي السياق، دعا الوزراء إلى التنفيذ الفعال لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وقرار مجلس الأمن رقم 2720 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بطريقة آمنة ودون عوائق.

ولفت إلى القلق العميق بشأن الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على رفح.

وأضاف "أدان الوزراء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وتبعاتها التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين، والتهجير القسري للفلسطينيين، وجددوا رفضهم لأي محاولة لتهجيرهم أو نقلهم إلى مكان آخر، وحذروا من امتداد آثار التوترات المتزايدة إلى بقية منطقة الشرق الأوسط".

و"بريكس" تكتل أسس عام 2006 ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع 2024.