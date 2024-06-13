أونروا: أكثر من 330 ألف طن نفايات متراكمة في مناطق سكنية بغزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تراكم أكثر من 330 ألف طن من النفايات في مناطق مأهولة بالسكان بجميع أنحاء قطاع غزة، محذرة من مخاطر بيئية وصحية كارثية.

وقالت "أونروا" على منصة "إكس" يوم الخميس، إن هناك "أكثر من 330 ألف طن من النفايات متراكمة في مناطق مأهولة بالسكان بجميع أنحاء قطاع غزة، ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية"، لافتة إلى أن "الأطفال يبحثون في القمامة يوميا".

وشددت على أن "وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووقف إطلاق النار أمر بالغ الأهمية لاستعادة الظروف المعيشية الإنسانية في القطاع".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن "إسرائيل" حربًا على غزة خلفت نحو 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.