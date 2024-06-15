مختص بالداخل لـ (الرسالة): نتنياهو يمنح حكومته المتطرفة شبكة أمان من خلال التعديلات القانونية

قال محمد وتد المختص بالشأن الإسرائيلي في الداخل المحتل، إن رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو يسعى لتوفير شبكة أمان لحكومته المتطرفة، من خلال اعتماد تعديلات قانونية في الكنيست.

وأوضح وتد في حديثه لـ "الرسالة"، أن تمرير قانون تجنيد الحريديم في قراءته الأولى، كان يهدف لتوفير شبكة أمان لهذه الحكومة التي يتمثل فيها الحريديم، بحزبيه يهودات هتوراه وشاس.

وذكر أن عدد الحريديم المتوقع أن يخدم في الجيش يقدر ب١٥٠ ألف شخص، لكنهم يرفضون الخدمة، متوقعًا الوصول لصيغة يتم من خلالها تجنيد بعض الحريديم.

وبين وتد أن بن غفير يحاول استعادة ملف التعديلات القضائية؛ لكن لن يكون له أثر، باعتبار أنه ملف مفجر للخلافات داخلياً.