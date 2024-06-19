الاتحاد الأوروبي لـ (الرسالة): هناك تحولات دولية مهمة تجاه الدعوة لوقف الحرب

قال المتحدث باسم بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، إن هناك تحولات دولية مهمة تجاه الدعوة لوقف الحرب في غزة.

وأوضح عثمان، في حديثٍ خاص لـ "الرسالة نت"، أن هذا الموقف يتبلور بشكل مهم وواضح وملفت، مردفًا: "حتى اللحظة لم يفضي لضغط حقيقي يدفع بتحقيق الهدف؛ الأمر لا يزال في طور التفاوض".

وبين عثمان، أن الاستهداف الإسرائيلي للمواصي ومناطق النازحين، خرق للقانون الدولي، "نريد أن تتوقف الحرب فورا".

وحذر من استمرار سياسة التجويع بحق أبناء شعبنا في القطاع جنوبًا وشمالًا، "سياسة التجويع غير مقبول".

وشددّ على استمرار سياستي الحرب والتجويع، لا يمكن أن يمثل قبولا دوليا، "يجب وقف الحرب فورا".

في اليوم الـ257 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف شمال النصيرات وسط القطاع، وتوغلت في المنطقة، في حين واصلت قصفها على رفح مما أدى إلى استشهاد 13 شخصا منذ الفجر.

ويحل عيد الأضحى هذا العام على وقع حرب تشنها "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على قطاع غزة؛ خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، وأدخلت "تل أبيب" في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.