حماس: تصريحات بيلاي تأكيد أممي جديد على ما اقترفه الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن التصريحات التي أدلت بها رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بيلاي، يوم الخميس، هي تأكيد جديد من جهة أممية رفيعة على ما اقترفه جيش الاحتلال الإسرائيلي ويستمر في اقترافه في قطاع غزة، وكافة أراضينا المحتلة، من جرائم وانتهاكات لا مبرر لها سوى تطبيق الإبادة والتطهير العرقي والتهجير ضد شعبنا الفلسطيني.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، “إننا وفي الوقت الذي نثمّن فيه الجهد الدولي لتوثيق جرائم الاحتلال وإدانة انتهاكاته وإحقاق العدالة الدولية، فإننا نأسف أن يتم مساواة الضحية بالجلاد، ونرفض أن يستمر تكرار اتهامات الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية والتي ثبت كذبها عبر تقارير وتحقيقات مستقلة”.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات الحقوقية إلى العمل على وقف جرائم المحتلالإسرائيلي ضد شعبنا، والتي تعتبر مسؤولية جماعية، وواجبا قانونيا وأخلاقيا في وقف جريمة الإبادة التي تتم على مرأى ومسمع من العالم كله، وكذلك دعم جهود محكمة العدل الدولية في محاسبة الكيان الإسرائيلي وقادته مجرمي الحرب.