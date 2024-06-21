في كلمة له بالكرك.. المراقب العام للإخوان يدعو عشائر الأردن لإنقاذ أهل غزة من المجاعة

دعا المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس مراد العضايلة العشائر الأردنية كافة لنصرة وإنقاذ أهل غزة من المجاعة التي تحيط بأهلها.

وقال في كلمة له في المهرجان الذي أقامته الحركة الإسلامية في محافظة الكرك بعنوان: ” لن نترك غزة وحدها “: فمنذ أشهر يمنع الاحتلال إدخال الطعام والشراب والدواء لأهل غزة، فيا أهل الأردن ويا عشائر الأردن أفرغوا من قدوركم في قِدر غزة، فلطالما كنتم السند والداعم والمناصر لأهل غزة، وهم ينتظرون موقفكم ، فكونوا لهم السند، ولا تتركوا أهل غزة للجوع.

من أن الإخوان المسلمين سيكونون قدر الاحتلال على أرض فلسطين، وبأن الأردن مستعد لمعركة كرامة ثانية، موجهاً حديثه لقادة الكيان الصهيوني ومتطرفيه كوزراء المالية والأمن الداخلي في حكومة الاحتلال سوميترتش وبن غفير، “سنقطع يدكم إذا امتدت للأردن”.

وأضاف: “إن في لهذا البلد جيش وشعب يتربص لمعركة التحرير، وسيلتحم الشعب الأردني وجيشه في معركة التحرير، ومعركة الأقصى القادمة.

وأكد العضايلة من أن الجهاد الذي يجري على أرض غزة هو عنوان قوتها وتحررها، وعنوان تكسر جميع القيود”.

ووجه المراقب العام التحية إلى المقاومة الفلسطينية، ولأهل غزة، وللقائد في حركة حماس يحيى السنوار، وللقائد محمد الضيف، ولكل من يقف ضد المشروع الصهيوني والمشروع الغربي.

وقال من أن ستة جيوش عربية سقطت في ست ساعات بينما المقاومة في غزة ما تزال تقف على قدميها في مواجهة العدو الصهيوني المدعوم من الغرب، وهو ما يعني أن الأمة باستطاعتها هزيمة الكيان الصهيوني، واليوم العدو يبحث عن المخرج من غزة، وهم ينادون بالضغط على حماس للقبول بشروط الصفقة، بينما حماس تقول لا صفقة إلا بشروطنا.