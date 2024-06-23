فيديو: حزب الله للاحتلال: من يفكر بالحرب معنا سيندم

نشر حزب الله اللبناني، مقطعاً مصوراً بعنوان "إلى من يهمه الأمر" يظهر التقاط مسيرة تابعة له صورا لمواقع حيوية للاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة.

وحمل الفيديو تذكيرا بمقطع من كلمة الأمين العام للحزب حسن نصر الله التي قال فيها إن "المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف".

وعرض الفيديو صورا من مسيرة تابعة لحزب الله تظهر مواقع حساسة، وختم الفيديو بتصريح لحسن نصر الله حذر فيه من أن "من يفكر بالحرب معنا سيندم".

كما تضمن الفيديو الذي بلغت مدته دقيقة و11 ثانية، مشاهد رصد جوي لمناطق ومدن داخل الخط الأخضر حصل عليها حزب الله خلال عملية استطلاع واسعة نفذتها طائرات مسيرة تابعة له.