4 شهداء من سرايا القدس في غارة للاحتلال على طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة شبان، ليلة الثلاثاء، في قصف من طائرة مسيّرة للاحتلال على مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأوضحت الصحة، أن الشهداء هم: يزيد صاعد عادل شافع (22 عاما)، ونمر أنور أحمد حمارشة (25 عاما)، ومحمد ياسر رجا شحادة (20 عاما)، ومحمد حسن غنام كنوح (22 عاما).

ونعت سرايا القدس- كتيبة طولكرم الشهداء، مبينة أنهم ارتقوا في غارة للاحتلال خلال زراعتهم عبوة للتصدي لتوغل قوات الاحتلال للمخيم.

ووجهت جهات وطنية وإسلامية، دعوات لإعلان حالة الحداد والإضراب الشامل في الضفة على أرواح شهداء مخيم نور شمس بطولكرم، باستثناء امتحانات الثانوية العامة.

وباستشهاد الشبان الأربعة، يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم خلال 24 ساعة إلى 6، بعد استشهاد المواطنة نسرين ضميري والطفل محمد سرحان خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس أول أمس الاثنين.