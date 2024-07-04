بدران: تبادلنا الأفكار مع الوسطاء ولم نتشدد في مطالبنا خلال التفاوض

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، فجر الخميس، إن الحركة تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف الحرب والانسحاب الشامل من قطاع غزة.

وأوضح بدارن، أن الحركة لم تتشدد في مطالبها خلال التفاوض، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التشويش والمراوغة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار.

وشدد " نحن الطرف الأكثر حرصاً على إنهاء الحرب والذي يعنينا بشكل أساسي أن نحقق المطالب الأساسية لشعبنا والتي عليها إجماع وطني".

وكانت وكالة رويترز، نقلت عن الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) أن الوسطاء قدموا للاحتلال رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

فيما قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيدرس رد حماس وسيرد على الوسطاء.