اليونيسف: 90% من سكان قطاع غزة نزحوا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأربعاء، إن "90 بالمئة من سكان قطاع غزة نزحوا منذ بدء الحرب في تشرين الأول\أكتوبر الماضي، وإن الكثير منهم من الأطفال".

وأضافت المنظمة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الأماكن التي يجبر السكان على النزوح إليها تفتقر إلى الضروريات الأساسية والأمان".

وكان مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليبي لازاريني، قال في وقت سابق اليوم، إن "إسرائيل قصفت في الأيام العشرة الماضية 8 مدارس على الأقل في غزة، 6 منها تابعة للوكالة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفا و794 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و364 آخرين، إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.