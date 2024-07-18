الصحة: 54 شهيدًا و95 إصابة خلال 24 ساعة في قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة، يوم الخميس، بارتكاب قوات الاحتلال (الإسرائيلي) ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 54 شهيدًا و95 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في تصريح مقتضب، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان (الإسرائيلي) إلى 38848 شهيدًا و89459 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات "اضغط هنا"