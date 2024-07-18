الدفاع المدني بغزة: أسلحة الاحتلال لم تبق أثر لكثير من جثامين الشهداء

قال الدفاع المدني الفلسطيني بغزة أن الأحداث في قطاع غزة تشير إلى أن الاحتلال (الإسرائيلي) يستخدم في حربه أسلحة وصواريخ تعمل على إحداث جروح غريبة وإن كثير من الجثامين اختفت ولك يبق منها اثر.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة ، الرائد محمود بصل في بيان صحافي وصل (الرسالة نت) نسخة عنه، أن الأسلحة المستخدمة تترك إصابات متعددة ،وتُحدث تشوهات وبتر قطعي في الأطراف.

وأكد الدفاع المدني أن مئات جثامين الشهداء ما زالت مفقودة لعدم تمكن طواقمنا من العثور عليها بفعل تأثير هذه القنابل والصواريخ.

وتابع البيان "نستطيع القول إن جثامين الكثير من المواطنين مُحقت ولم يبقَ منها أي أثر" بفعل الصواريخ والأسلحة المستخدمة.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب مجازر بحق العائلات الفلسطينية عقب قصف المنازل المأهولة والشقق السكنية في مختلف أنحاء قطاع غزة؛ لا سيما المحافظة الوسطى التي تعرضت لاستهداف مكثف في اليوم الـ 286 للعدوان العسكري على القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير اليومي لحصيلة العدوان (الإسرائيلي) المستمر على قطاع غزة، إلى أن 54 شهيدًا و95 إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع جراء تلك المجازر.

وبينت أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 83848 شهيدًا و89459 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت أن أعدادًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.