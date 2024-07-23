الإعلام الحكومي: 89 شهيدًا و263 مصابًا في خانيونس خلال 24 ساعة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن عدوان قوات الاحتلال على محافظة خانيونس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلّف 89 شهيدًا و263 جريحًا.

وأضاف المكتب الحكومي في بيان صحفي، أن العدوان المستمر سجّل 68 مفقودًا، فيما ناشدت 1217 عائلة إنقاذها بعد تعرضها للحصار.

كما قصفت قوات الاحتلال في ذلك العدوان 13 منزلاً على رؤوس ساكنيها، فيما تعرض 190 منزلاً للاستهداف عبر 130 غارة جوية وبرية.

وأدان البيان استمرار ارتكاب الاحتلال لهذه المجازر المروّعة ضد المدنيين والنازحين، محملاً الاحتلال والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.

وطالب البيان المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذا العار وهذه المجازر فوراً.