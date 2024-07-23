قوات الاحتلال تهدم منازل في عدة مناطق فلسطينية صباح اليوم

هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، عدة منازل في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة، ضمن سياسة الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية.

وفي قرية التوانة بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل، هدمت جرافات الاحتلال أحد المنازل، فيما هدمت خيمة أخرى للفلسطيني محمود النواجعة في وادي الجوايا بالمسافر.

وأجبرت سلطات الاحتلال الفلسطيني خليل كباجة على هدم منزله في بلدة الطور شرق القدس، والمكون من طابقين وقيد الإنشاء، وإلا فإنها ستهدمه، وترغمه على دفع تكاليف الهدم.

وفي مدينة اللد المحتلة، هدمت جرافات الاحتلال منزلاً فلسطينياً لعائلة الزبارقة، في حي المحطة بالمدينة، على الرغم من تجميد قرار الهدم في محكمة الاحتلال.

وتصعد سلطات الاحتلال من عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلتين، إضافة لاستهداف التجمعات البدوية في مسافر يطا، ومحافظة أريحا والأغوار.

وتسعى حكومة الاحتلال لهدم أكبر عددٍ من المنازل الفلسطينية في إطار مخططات ضم الضفة الغربية، وتهجير الفلسطينيين كما يصرح وزير مالية الاحتلال "بتسلئيل سموتريتش".