أبو مرزوق: طوفان الأقصى وضعت بصمات واضحة في قضيتنا وشعبنا أفشل مخططات الاحتلال

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق، يوم الثلاثاء، أنّ معركة طوفان الأقصى غيَّرت الكثير على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ووضعت بصمات واضحة في سبيل حقنا.

وقال أبو مرزوق خلال لقاء توقيع إعلان بكين أنّ "هذه لحظات تاريخية، ونسأل الله أن يوفقنا إلى تطبيق ما وقعنا عليه، ولا يكون نموذجًا لما وقعناه في السابق، ونحن في لحظة تاريخية سجلها نضال شعبنا الذي نوجه له التحية".

وبيّن أبو مرزوق أن شعبنا أفشل مخطط تحييد المقاومة وعزلها، وأفشل خطة التهجير وثبت على أرضه, مشددًا على "سنبقى مصممين على تحرير أرضنا، وعودة شعبنا".

وأشار إلى أنّ "فلسطين وقضيتها أصبحت في المحاكم الدولية، بفضل نضال شعبنا وتضحياته، ونتحرك في كل صعيد من أجل حماية الشعب، ووقف العدوان عليه، وسنبذل كل الجهود من أجل وقف المجازر والعدوان".

وتوجه القيادي أبو مرزوق بالشكر إلى الجهود الصينية، وكل من وقف إلى جانب غزة ومقاومتها.