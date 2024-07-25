(إسرائيل) تُواصل حربها في قطاع غزة لليوم الـ 293 على التوالي

دخلت حرب "إسرائيل" الشعواء، وجريمة الإبادة الجماعية، التي تُنفذها قوات الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية والمدنيين والنازحين في قطاع غزة، اليوم الخميس، يومها الـ 293 على التوالي، تزامنًا مع تواصل قصف واستهداف المنازل المأهولة وارتكاب مجازر جديدة.

ورصدت "الرسالة نت" آخر التطورات الميدانية في القطاع ، والتي تمثلت في استهدافات وعمليات قصف من طيران الاحتلال، لا سيما في مدينة غزة وأحيائها السكنية المأهولة.

وتجدد صباح اليوم الخميس، القصف المدفعي على منازل المدنيين في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 39,175 شهيدا و90,403 مصابين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الول الماضي.

وبينت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و146 مصابا.

آخر تطورات الحرب..

ووصل 5 شهداء، بعد ظهر اليوم إلى مجمع ناصر الطبي من المنطقة الشرقية بمدينة خانيونس، عرف منهم: عامر جميل ثابت، وخالد رباح كساب، وعلي ماضي، وعصام طاهر شراب.

كما استشهد الشاب عصام محمد شراب بنيران قوات الاحتلال قرب مفترق مرتجى شرقي مدينة خان يونس.

وارتقى 4 شهداء إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في منطقة التحلية جنوب شرقي خان يونس، وهم: حسام خليل عمران، وتحسين خليل عمران، وتامر تحسين عمران، ونور تحسين عمران.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهيدين من عائلة "جرغون" وجريح ثالث بقصف طائرة مسيّرة إسرائيلية داخل حي الشيخ ناصر في خانيونس.

كما استشهد مواطنان بقصف الاحتلال منزلا لعائلة "النمروطي" في بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس.

ووصل عدد من الشهداء إلى مستشفى المعمداني إثر قصف مجموعة من المواطنين في محيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل إن قناصة الاحتلال أصابوا مواطنًا وقتلوه أثناء تحركه لمنطقة الجنوب عبر شارع صلاح الدين حاجز "نيتساريم".

وفي وقت سابق، ارتقى 6 شهداء وأصيب عدد من المواطنين المدنيين، إثر غارة إسرائيلية على منزل مأهول لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل "وكالة سند للأنباء"، إن الطواقم الطبية والدفاع المدني انتشلوا جثمان طفل، وعدد من الإصابات في استهداف منزل يعود للمواطن سلمان النجار في قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس.

وانتشلت الطواقم المختصة، اليوم، جثامين 3 شهداء في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

ونوهت مصادر طبية إلى أن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من نقل جثامين الشهداء الموجودة على الطرقات في بني سهيلا بخان يونس.

وأفاد الدفاع المدني بأن طواقمه انتشلت 4 شهداء وعدد من الإصابات، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة "النمر" قرب دوار أبو الأمين بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة الليلة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، محيط المركز الثقافي في بلدة بني سهيلا بخان يونس. بينما شنّت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات عنيفة على غرب وشمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتعرض محيط مفترق الشجاعية وحي الشعف شرق مدينة غزة، صباح اليوم الخميس، لقصف مدفعي.

وقصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، محيط مستشفى دار السلام بخان يونس، جنوبي قطاع غزة. بينما شنّت طائرات الاحتلال غارة على بلدة القرارة شمال خانيونس.

وذكر سكان محليون أن قصفًا مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال يُسمع في محيط دوار بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.