الصحة: 41 شهيدًا و103 إصابات خلال 24 ساعة في قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة، يوم السبت، بارتكاب قوات الاحتلال (الإسرائيلي) 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 41 شهيداً و103 إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في تصريح مقتضب، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39258 شهيداً و90589 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة إن إحصائية مجزرة الاحتلال باستهدافه لمدرسة خديجة "نقطة طبية ميدانية" بمدينة دير البلح نتج عنه 30 شهيداً وأكثر من 100 إصابة بينها حالات خطيرة.

فيما أشارت إلى أن إحصائية مجازر الاحتلال بمحافظة خان يونس منذ صباح اليوم بلغت 23 شهيداً وأكثر من 89 إصابة بينها حالات خطيرة.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات، "اضغط هنا".